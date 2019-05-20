Авербух: Орсеру понравилась короткая программа Медведевой в моей постановке

Российский хореограф Илья Авербух сообщил, что поставленная им для Евгении Медведевой короткая программа на сезон-2019/20 очень понравилась её канадскому тренеру Брайану Орсеру.

«Насколько я знаю, Брайану Орсеру очень понравилась программа. Конечно, думаю, Женя с ним всё согласовала. Мы работали с ней четыре года до этого совместно. В этом году Женя обратилась ко мне с просьбой, не готов ли я ей помочь, как и раньше. Я считаю, что это дело чести — поддерживать друг друга не только в радости, но и во времена сложных испытаний. Естественно, я сказал “да “», — приводит слова Авербуха «Говорит Москва».

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева, которая год назад перешла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Орсеру, обратилась к Авербуху с просьбой поставить ей короткую программу на новый сезон.

В минувшем сезоне Медведева сменила короткую программу в ходе сезона. Первый вариант был поставлен в Канаде, а хореографом программы, с которой Евгения выиграла бронзу чемпионата мира, стал Миша Ге.