Авербух: Орсеру понравилась короткая программа Медведевой в моей постановке

Российский хореограф Илья Авербух сообщил, что поставленная им для Евгении Медведевой короткая программа на сезон-2019/20 очень понравилась её канадскому тренеру Брайану Орсеру.
«Насколько я знаю, Брайану Орсеру очень понравилась программа. Конечно, думаю, Женя с ним всё согласовала. Мы работали с ней четыре года до этого совместно. В этом году Женя обратилась ко мне с просьбой, не готов ли я ей помочь, как и раньше. Я считаю, что это дело чести — поддерживать друг друга не только в радости, но и во времена сложных испытаний. Естественно, я сказал “да “», — приводит слова Авербуха «Говорит Москва».
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева, которая год назад перешла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Орсеру, обратилась к Авербуху с просьбой поставить ей короткую программу на новый сезон.
В минувшем сезоне Медведева сменила короткую программу в ходе сезона. Первый вариант был поставлен в Канаде, а хореографом программы, с которой Евгения выиграла бронзу чемпионата мира, стал Миша Ге.
- 20 мая 2019
-
21:02
-
20:55
-
20:45
-
20:10
-
19:44
-
19:16
-
18:52
-
18:44
-
18:26
-
18:22
-
18:18
-
18:04
-
17:37
-
17:28
-
15:56
-
14:40
-
14:34
-
13:45
-
12:43
-
12:36
-
11:50
-
11:28
-
10:45
-
10:36
-
09:29
-
09:22
-
00:13
- 19 мая 2019
-
23:58
-
23:45
-
23:42
-
23:24
-
22:44
-
21:52
-
21:12
-
20:28