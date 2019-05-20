«СКИФ» сыграет с астраханским «Динамо» за пятое место в гандбольной Суперлиге

Гандболисты краснодарского «СКИФа» сыграют за пятое место в чемпионате России среди команд Суперлиги.

В третьем, решающем матче серии за 5–8-е место «СКИФ» на своей площадке одержал волевую победу над «Пермскими медведями» со счётом 27:20. 5 раз в составе хозяев отличился Дмитрий Свистунов, по 4 мяча забили Дмитрий Копосов («СКИФ»), Дмитрий Артамонов и Юрий Орлов (оба — «Пермские медведи»).

Ранее «СКИФ» проиграл в Перми (20:27), но затем выиграл дома (30:26).

Соперником «СКИФа» в серии за пятое место станет астраханское «Динамо». «Пермские медведи» сыграют за седьмое место со «СГАУ-Саратов».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Серия за 5-8-е места. Третий матч

«СКИФ» (Краснодар) — «Пермские медведи» — 27:20 (8:9).

Счёт в серии — 2-1.