Путин поздравил Ларина с победой на чемпионате мира по тхэквондо

Президент России Владимир Путин поздравил Владислава Ларина с победой на чемпионате мира — 2019 по тхэквондо в весовой категории до 87 кг. Соревнования проходили в Манчестере (Великобритания).

«Поздравляю Вас с триумфом.

На чемпионате мира в Манчестере Вы продемонстрировали отличную подготовку и решительный настрой, обошли сильных и опытных соперников. Такой успех — заслуженная награда за Ваш талант, спортивное мастерство и годы упорных напряжённых тренировок.

Особые слова признательности в адрес Ваших наставников, всех, кто поддерживает Вас на пути к победам.

Желаю новых свершений и всего самого доброго», — приводит текст телеграммы Путина официальный сайт Кремля.

На чемпионате мира российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.