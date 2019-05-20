Путин поздравил Ларина с победой на чемпионате мира по тхэквондо

Президент России Владимир Путин поздравил Владислава Ларина с победой на чемпионате мира — 2019 по тхэквондо в весовой категории до 87 кг. Соревнования проходили в Манчестере (Великобритания).
«Поздравляю Вас с триумфом.
На чемпионате мира в Манчестере Вы продемонстрировали отличную подготовку и решительный настрой, обошли сильных и опытных соперников. Такой успех — заслуженная награда за Ваш талант, спортивное мастерство и годы упорных напряжённых тренировок.
Особые слова признательности в адрес Ваших наставников, всех, кто поддерживает Вас на пути к победам.
Желаю новых свершений и всего самого доброго», — приводит текст телеграммы Путина официальный сайт Кремля.
На чемпионате мира российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.
- 20 мая 2019
-
22:57
-
22:55
-
22:34
-
21:34
-
21:02
-
20:55
-
20:45
-
20:10
-
19:44
-
19:16
-
18:52
-
18:44
-
18:26
-
18:22
-
18:18
-
18:04
-
17:37
-
17:28
-
15:56
-
14:40
-
14:34
-
13:45
-
12:43
-
12:36
-
11:50
-
11:28
-
10:45
-
10:36
-
09:29
-
09:22
-
00:13
- 19 мая 2019
-
23:58
-
23:45
-
23:42
-
23:24