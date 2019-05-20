Солдатова: захожу читать личные сообщения, но через 5 минут это желание проходит

Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала, как относится к критике в социальных сетях.

«Безусловно, соцсети очень вдохновляют. Но, увы, я немного зависима от плохих мнений, когда пишут негативные комментарии и обсуждают. Такое часто бывает, особенно в сети «ВКонтакте». Да-да, пользуясь случаем, привет им передаю! Так вот, в этих ситуациях я огорчаюсь и говорю себе: «Не обращай внимания, потому что это 10%, а остальные 90% пишут только хорошее». Говоря о том, почему у меня много подписчиков и большая аудитория, — наверное, это оттого что я стараюсь быть открытой. Хотя я могла бы быть ещё более открытой, просто на это нет времени. И когда-нибудь будет больше встреч, больше эфиров. Я хочу, чтобы люди видели, как мы живём, как занимаемся, через что мы проходим, ведь узнав это, они будут больше нас поддерживать.

Конечно, никто не хочет показывать на людях свои проблемы. Не хочется, чтобы тебя начинали жалеть, говорили: «Бедненькая!» и так далее. Наоборот, хочется, чтобы говорили: «Мы не знаем, что у неё, но мы её всегда поддерживаем, болеем за неё и любим». А порой начинают что-то придумывать, додумывать, находить 150 вариантов лечения, образно выражаясь. Этого делать не нужно, это лишнее. Всё что нужно — поддержка и вера в нас.

Личные сообщения я читаю очень мало, потому что очень много сообщений. Бывает, конечно, что я решаю: «Так! Нужно разобраться, какие у меня там в личке сообщения». Захожу, и через пять минут это желание проходит (смеётся)», — приводит слова Солдатовой «Матч ТВ».