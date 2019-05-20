Драчёв — о тренировке биатлонисток: тяжело в учении!

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв выложил видео тренировки женской сборной России из Белокурихи, где национальная команда проводит первый предсезонный сбор. Спортсменки под руководством старшего тренера Виталия Норицына поднимались на лыжероллерах в гору. Общая длина дистанции составила 12 км.

«Тяжело в учении!» — подписал видео Драчёв.

Видео доступно в «инстаграме» Владимира Драчёва.

В основной состав женской сборной России на сезон вошли: Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Наталья Гербулова. В резервную команду включены Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Гореева, Кристина Егорова.