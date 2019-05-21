Загитова ответила на обвинения фанатов Медведевой в плагиате

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова включилась в жаркую дискуссию о выборе музыкального сопровождения к её новому показательному номеру.
Ранее хореограф спортсменки Даниил Глейхенгауз объявил, что Загитова будет выступать под песню Billie Eilish «Bad Guy». Фанаты Евгении Медведевой тут же обвинили Глейхенгауза, а позже и Загитову в плагиате и воровстве любимой песни их кумира, о чём Евгения обмолвилась в одном из интервью.
Глейхенгауз ответил: «Интервью Медведевой не видел. Музыку к показательному номеру Загитовой выбрали ещё до отпуска».
Сегодня Загитова в сторис на своей странице в «Инстаграме» выложила скриншот фрагмента страницы в YouTube, выделив количество просмотров песни «Bad Guy» — 186 миллионов. К подписи «Вы серьёзно?» Алина добавила пару смайликов, подчеркнув тем самым, что вместе с Медведевой песню слушают и любят миллионы человек.
- 21 мая 2019
-
00:17
-
00:03
- 20 мая 2019
-
23:36
-
22:57
-
22:55
-
22:34
-
21:34
-
21:02
-
20:55
-
20:45
-
20:10
-
19:44
-
19:16
-
18:52
-
18:44
-
18:26
-
18:22
-
18:18
-
18:04
-
17:37
-
17:28
-
15:56
-
14:40
-
14:34
-
13:45
-
12:43
-
12:36
-
11:50
-
11:28
-
10:45
-
10:36
-
09:29
-
09:22
-
00:13
- 19 мая 2019
-
23:58