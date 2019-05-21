Загитова ответила на обвинения фанатов Медведевой в плагиате

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова включилась в жаркую дискуссию о выборе музыкального сопровождения к её новому показательному номеру.

Ранее хореограф спортсменки Даниил Глейхенгауз объявил, что Загитова будет выступать под песню Billie Eilish «Bad Guy». Фанаты Евгении Медведевой тут же обвинили Глейхенгауза, а позже и Загитову в плагиате и воровстве любимой песни их кумира, о чём Евгения обмолвилась в одном из интервью.

Глейхенгауз ответил: «Интервью Медведевой не видел. Музыку к показательному номеру Загитовой выбрали ещё до отпуска».

Сегодня Загитова в сторис на своей странице в «Инстаграме» выложила скриншот фрагмента страницы в YouTube, выделив количество просмотров песни «Bad Guy» — 186 миллионов. К подписи «Вы серьёзно?» Алина добавила пару смайликов, подчеркнув тем самым, что вместе с Медведевой песню слушают и любят миллионы человек.

Фото : Инстаграм Алины Загитовой