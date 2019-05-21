Колумбийская велокоманда отстранена за два допинг-случая её гонщиков за год

Колумбийская велокоманда Manzana Postobon отстранена от соревнований на срок от 15 до 45 дней после двух допинг-случаев за год, сообщает официальный сайт Международного союза велосипедистов.

В допинг-пробе велогонщика Хуана Хосе Амадора Кастано, взятой во внесоревновательный период 22 октября 2018 года, были обнаружены следы болденона. 27 февраля 2019 года положительный допинг-тест на эритропоэтин сдал Вилмар Андрес Паредес Сапата.

Команда, представители которой сдают два или более положительных тестов за год, по правилам UCI отстраняются от соревнований. Окончательное решение примет дисциплинарная комиссия.

Команда Manzana Postobon была основана в 2006 году. В 2017 году колумбийская команда получила приглашение на «Вуэльту».