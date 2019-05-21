Биатлонистка Куклина: скоро нас не узнают
Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала видео своей тренировки в зале на предсезонном сборе в Белокурихе.
«Потихонечку втягиваемся в тренировочный процесс. Скоро нас не узнают», — написала Куклина.
Видео доступно в «инстаграме» Ларисы Куклиной.
На вопрос о том, сколько весят её гантели, Лариса написала: «Сначала с 5 кг работала, потом с 6 кг, а в каком подходе это снято было, не знаю».
В общем зачёте Кубка мира прошедшего сезона спортсменка стала 62-й. В сезоне-2018/19 Куклина выступила на пяти этапах Кубка мира. Её лучшим результатом в личных гонках стало 22-е место, которое она заняла в спринте в Хольменколлене (Норвегия). На чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) Лариса продемонстрировала 16-й результат в индивидуальной гонке.
Куклина: побежали на тренировочку, ноги уже все мокрые
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