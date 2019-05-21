Евгения Медведева отказалась лететь в Японию эконом-классом

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что долго не могла улететь в Японию для участия в шоу Stars on Ice.

«Сначала нам поменяли гейт четыре раза, мы бегали по всему аэропорту, а это, извините, немаленький аэропорт. Туда-сюда-обратно четыре раза. Потом нам отложили рейс два раза по часу, потом, когда отложили рейс ещё на полтора часа, нам сказали: «Вы либо сегодня экономом летите другим самолётом, либо вообще никуда не летите или только завтра, может быть, но не факт».



В общем, я правда не знаю, что там произошло. Может, и к лучшему, что мы никуда не полетели, а там были какие-то реальные проблемы. Ну такое себе… Не хотелось пропускать один день репетиций», – рассказала Медведева в «инстаграм-сториз».

Медведева помимо названных регалий является бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), серебряным призёром чемпионата Европы (2018), двукратной чемпионкой России (2016, 2017).

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