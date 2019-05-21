Российский пауэрлифтер получил жуткую травму, приседая со штангой

Российский пауэрлифтер Ярослав Радашкевич получил ужасную травму на соревнованиях в Хабаровске. Во время приседания со штангой весом 250 кг он сломал ногу, сообщает «Амур Инфо».
«Я к этим соревнованиям готовился очень долго и, в принципе, был уверен, что выступлю хорошо. Ни в чём не сомневался, вообще не ожидал, что может такое случиться. Но вот случилось. Получается, недели за две у меня начала сильно болеть нога, в районе голени. Я так думал, что у меня связка просто потянута, поэтому не обращал внимания, просто обезболивающие пил, тренировался, готовился. Мне ещё посоветовали, что, мол, само пройдёт, заживёт. Я послушался и поехал выступать.
Приехал, начал с веса в приседаниях, который в зале очень легко выполнял. По идее, должен был на состязаниях намного больше присесть. Получается, в каждом упражнении даются три подхода, в том числе в приседаниях. И я первые два подхода этот же вес, стартовый, не смог присесть. Меня в первом-втором подходе скосило немного, колени вовнутрь, наружу, затрясло. И после этого усилилась боль в голени. Ну и в третьем подходе вышел, думаю: присяду так присяду, нет так нет. Тот же вес заказал. И когда садился, произошло то, что на видео можно видеть.
Закрытый перелом двух берцовых костей сразу на одной ноге, полный перелом голени. Врач сказал, что это серьёзная травма», – сказал Радашкевич.
Видео доступно в канале Amur.info в YouTube.
По словам Ярослава, ему теперь, скорее всего, придётся сменить вид спорта.
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