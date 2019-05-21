ГИБДД возбудила дело в отношении Алины Загитовой

Начальник первого отдела УГИБДД РФ по Удмуртии Вениамин Вычужанин рассказал о рассмотрении информации о нарушении олимпийской чемпионкой фигуристкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.
1 мая Загитова опубликовала в своём «инстаграме» видеоролик, на котором она управляла внедорожником с непристёгнутым ремнём безопасности. На тот момент фигуристке было 16 лет (18 мая Алине исполнилось 17). По российским законам, водить автомобиль самостоятельно можно с 18 лет. Данное нарушение предусматривает штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей.
«Та запись, которая была размещена в сети Интернет, нами изучена. Предположительно транспортным средством управляет Алина Загитова. В связи с тем, что административное законодательство у нас предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения с 16 лет, 13 мая сотрудниками госавтоинспекции было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и начато административное расследование", — сообщил Вычужанин в программе «Вести. Удмуртия».
- 21 мая 2019
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