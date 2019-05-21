Восьмикратный чемпион мира по фехтованию Якименко может возобновить карьеру

Российский фехтовальщик на саблях Алексей Якименко объявил о намерении возобновить профессиональную карьеру. Об этом сообщает ТАСС.



Мы не исключаем моего возвращения, есть некоторые сложности. Сейчас ведётся переписка между Всемирным антидопинговым агентством, Российским антидопинговым агентством. Мы ждём решения», – цитирует спортсмена агентство.



Якименко является восьмикратным чемпионом мира и 13-кратным золотым призёром чемпионатов Европы. На Олимпийских играх в Афинах – 2004 он завоевал бронзовую медаль. Своё последнее золото он завоевал на европейском первенстве в Тбилиси (Грузия) в 2017 году.



О завершении профессиональных выступлений уроженец Барнаула объявил в конце 2017 года.