Восьмикратный чемпион мира по фехтованию Якименко может возобновить карьеру
Российский фехтовальщик на саблях Алексей Якименко объявил о намерении возобновить профессиональную карьеру. Об этом сообщает ТАСС.
Мы не исключаем моего возвращения, есть некоторые сложности. Сейчас ведётся переписка между Всемирным антидопинговым агентством, Российским антидопинговым агентством. Мы ждём решения», – цитирует спортсмена агентство.
Якименко является восьмикратным чемпионом мира и 13-кратным золотым призёром чемпионатов Европы. На Олимпийских играх в Афинах – 2004 он завоевал бронзовую медаль. Своё последнее золото он завоевал на европейском первенстве в Тбилиси (Грузия) в 2017 году.
О завершении профессиональных выступлений уроженец Барнаула объявил в конце 2017 года.
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