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«Астраханочка» заняла 5-е место по итогам плей-офф женской гандбольной Суперлиги

«Астраханочка» заняла 5-е место по итогам плей-офф женской гандбольной Суперлиги
Другие / Гандбол 0

Во втором матче серии за 5-6-е места гандболистки «Астраханочки» на домашней площадке обыграли представительниц ижевского «Университета» со счётом 40:22 (23:11) и обеспечили себе пятое место по итогам сезона-2018/19 женского чемпионата России.

В составе астраханской команды 10 мячей забила Анна Шапошникова, 9 раз отличилась Дарья Самохина и 7 раз Елизавета Малашенко. У ижевского клуба самой результативной стала Ксения Трухина — на её счету 5 мячей. По три раза ворота соперниц поразили: Екатерина Береснева, Анна Кандакова, Полина Синявская и Анастасия Портягина.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Серия за 5-6-е место. Второй матч

«Астраханочка» (Астрахань) — «Университет» (Ижевск) — 40:22 (23:11).
Счёт в серии – 2-0.

«Астраханочка» победила «Ставрополье» и сыграет за 5-е место ЧР по гандболу
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