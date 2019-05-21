«Астраханочка» заняла 5-е место по итогам плей-офф женской гандбольной Суперлиги

Во втором матче серии за 5-6-е места гандболистки «Астраханочки» на домашней площадке обыграли представительниц ижевского «Университета» со счётом 40:22 (23:11) и обеспечили себе пятое место по итогам сезона-2018/19 женского чемпионата России.

В составе астраханской команды 10 мячей забила Анна Шапошникова, 9 раз отличилась Дарья Самохина и 7 раз Елизавета Малашенко. У ижевского клуба самой результативной стала Ксения Трухина — на её счету 5 мячей. По три раза ворота соперниц поразили: Екатерина Береснева, Анна Кандакова, Полина Синявская и Анастасия Портягина.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Серия за 5-6-е место. Второй матч



«Астраханочка» (Астрахань) — «Университет» (Ижевск) — 40:22 (23:11).

Счёт в серии – 2-0.