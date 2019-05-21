«Астраханочка» заняла 5-е место по итогам плей-офф женской гандбольной Суперлиги
Во втором матче серии за 5-6-е места гандболистки «Астраханочки» на домашней площадке обыграли представительниц ижевского «Университета» со счётом 40:22 (23:11) и обеспечили себе пятое место по итогам сезона-2018/19 женского чемпионата России.
В составе астраханской команды 10 мячей забила Анна Шапошникова, 9 раз отличилась Дарья Самохина и 7 раз Елизавета Малашенко. У ижевского клуба самой результативной стала Ксения Трухина — на её счету 5 мячей. По три раза ворота соперниц поразили: Екатерина Береснева, Анна Кандакова, Полина Синявская и Анастасия Портягина.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Серия за 5-6-е место. Второй матч
«Астраханочка» (Астрахань) — «Университет» (Ижевск) — 40:22 (23:11).
Счёт в серии – 2-0.
«Астраханочка» победила «Ставрополье» и сыграет за 5-е место ЧР по гандболу
- 21 мая 2019
-
20:10
-
19:48
-
19:35
-
19:10
-
18:44
-
18:17
-
17:36
-
17:17
-
16:31
-
16:01
-
15:53
-
15:24
-
14:38
-
14:14
-
13:22
-
12:50
-
12:00
-
11:20
-
10:41
-
09:50
-
09:43
-
09:25
-
00:42
-
00:38
-
00:17
-
00:03
- 20 мая 2019
-
23:36
-
22:57
-
22:55
-
22:34
-
21:34
-
21:02
-
20:55
-
20:45
-
20:10
Партнерский контент