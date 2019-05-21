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В Беларуси представлен дизайн медалей Европейских игр

В Беларуси представлен дизайн медалей Европейских игр
Другие / Прочие виды спорта 0

Ровно за месяц до начала II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня, в замковом комплексе «Мир» состоялась презентация наградных и памятных медалей предстоящего турнира, информирует официальный сайт соревнований.

Сообщается, что в дизайне медалей нашёл отражение главный символ Игр – волшебный цветок папоротника «Папараць кветка».

«Форма медали – классический круг, внутри которого — лучистый элемент с нечёткими очертаниями. Неслучайным является и диаметр медали – 9,5 сантиметров, ведь население Беларуси составляет 9,5 миллионов человек.

Корпус медалей выполнен из специального сплава – томпака. При их изготовлении используются драгоценные металлы – золото 24К, чистое серебро 999-й пробы и бронза – в соответствии с тремя достоинствами наград. Процесс производства одной медали, сочетающий в себе традиционные техники чеканки и нанотехнологии, занимает около 20 часов. Вес одной награды составляет около 540 граммов, диаметр – 9,5 см, а толщина – около 1 см.

Всего будет изготовлено 1084 медали: по 329 золотых и серебряных, а также 426 бронзовых», — говорится на официальном сайте Европейских игр.

Медали Европейских игр—2019
Медали Европейских игр—2019
Фото: Официальный сайт Европейских игр
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