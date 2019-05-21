Олимпийские чемпионы по биатлону Домрачева и Бьорндален начали играть в теннис

Олимпийские чемпионы по биатлону, белоруска Дарья Домрачева и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, начали заниматься теннисом.

«Делаем первые шаги в большом теннисе — начало положено. Профессиональные советы от знатока дела Николая Мирного и ракетки уже в нашем арсенале. Следующий этап — урок от Макса. Зимой поменяемся ролями. Готовься, Максим Мирный», — написала Домрачева в «Инстаграме».

Домрачева — четырёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира (2012 и 2013), обладательница Кубка мира — 2014/15, обладательница пяти «Малых хрустальных глобусов» Кубка мира по биатлону. Она является самой титулованной белорусской спортсменкой в истории зимних Олимпийских игр, а также первой в мире биатлонисткой, одержавшей три победы в личных гонках.

Запись доступна в «инстаграме» Домрачевой.