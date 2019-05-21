Прокуратура Франции предъявила обвинение по делу о взятках бывшему главе ИААФ

Французская финансовая прокуратура выдвинула обвинения в адрес бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламина Диака, сообщает Reuters. В акте описан механизм коррупционной сети, включая взятки за сокрытие положительных результатов тестирования на наркотики у спортсменов.

По данным источника, обвинительный акт передан суду, у которого теперь есть три месяца на то, чтобы принять решение о рассмотрении дела.

«Под руководством президента Ламина Диака в течение нескольких лет в ИААФ происходили нарушения, сочетающие коррупцию с поощрением допинга. Действия Диака, которые полностью противоречили его роли, позволили допинговым спортсменам из одной страны продолжать соревноваться и участвовать в крупнейших мировых соревнованиях в обмен на деньги», — говорится в заключении.

«Дело Диака» началось ещё в 2015 году. Во Франции ему предъявили обвинения в коррупции, а СМИ стали заявлять о его противозаконных финансовых отношениях с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА). Речь шла о бегунье Лилии Шобуховой, которая выплатила в качестве взятки 600 тыс. долларов ВФЛА за сокрытие положительной допинг-пробы в 2011 году.