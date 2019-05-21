Тренер сборной России по фехтованию: надеюсь, Якименко сможет выступить на ЧЕ

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов прокомментировал информацию, что восьмикратный чемпион мира Алексей Якименко намерен возобновить профессиональную карьеру. Он надеется увидеть спортсмена на чемпионате Европы, который состоится в середине июня в Дюссельдорфе (Германия).

«Надеемся, Якименко выступит на чемпионате Европы. Переписка идёт два месяца, Российское антидопинговое агентство уже дало добро. Ждём решения ВАДА по сокращению сроков возвращения в пул тестирования с шести месяцев. Идёт олимпийский отбор, нужно сейчас решать этот вопрос», — цитирует Мамедова «Команда России».

На Олимпийских играх в Афинах — 2004 Якименко завоевал бронзовую медаль. Последнее золото он выиграл на европейском первенстве в Тбилиси (Грузия) в 2017 году.

О завершении профессиональных выступлений уроженец Барнаула объявил в конце 2017 года.