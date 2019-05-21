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Тренер сборной России по фехтованию: надеюсь, Якименко сможет выступить на ЧЕ

Тренер сборной России по фехтованию: надеюсь, Якименко сможет выступить на ЧЕ
Другие / Прочие виды спорта 0

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов прокомментировал информацию, что восьмикратный чемпион мира Алексей Якименко намерен возобновить профессиональную карьеру. Он надеется увидеть спортсмена на чемпионате Европы, который состоится в середине июня в Дюссельдорфе (Германия).

«Надеемся, Якименко выступит на чемпионате Европы. Переписка идёт два месяца, Российское антидопинговое агентство уже дало добро. Ждём решения ВАДА по сокращению сроков возвращения в пул тестирования с шести месяцев. Идёт олимпийский отбор, нужно сейчас решать этот вопрос», — цитирует Мамедова «Команда России».

На Олимпийских играх в Афинах — 2004 Якименко завоевал бронзовую медаль. Последнее золото он выиграл на европейском первенстве в Тбилиси (Грузия) в 2017 году.

О завершении профессиональных выступлений уроженец Барнаула объявил в конце 2017 года.

Восьмикратный чемпион мира по фехтованию Якименко может возобновить карьеру
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