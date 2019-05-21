Экс-фигуристка обвинила покойного партнёра в сексуальных домогательствах

Американская фигуристка Бриджит Намиотка, которая выступала в паре с Джоном Кафлином, обвинила своего партнёра, который в январе покончил жизнь самоубийством, в сексуальных домогательствах.

По словам Намиотки, она не могла терпеть хвалебные отзывы поклонников о нём и хотела рассказать правду.

«Извините, но Джон причинил боль как минимум десяти людям, включая меня. Он подвергал меня сексуальному насилию в течение двух лет. Никто невинный не вешается. Подумайте о жертвах, когда говорите о нём. Подумайте обо всех девушках, которых он обидел. Это случилось со мной, и он ранил многих девушек. Подумайте о жертвах», — приводит слова Намиотки Washington Post.



17 декабря прошлого года Кафлин был отстранён от соревнований и работы в качестве тренера из-за подозрений в грубом обращении с другими спортсменами. Кафлин опровергал все обвинения. В январе он покончил жизнь самоубийством.