Свидлер: после поражения на Гран-при ФИДЕ чувствую гамму негативных эмоций

Россиянин Пётр Свидлер прокомментировал поражение от польского гроссмейстера Радослава Войташека во второй четвертьфинальной партии на этапе Гран-при ФИДЕ в Москве.

«Чувствую гамму негативных эмоций. У меня нет оснований быть довольным собой. В первой игре с Войташеком в один момент позиция была перспективная, но затем партия перестала мне нравиться.

Что дальше? Немного отдохну, а потом у меня турнир в Израиле. Конечно, продолжу следить за остальными партиями Гран-при, но поддерживать буду заочно — поеду домой, где меня давно ждут", — цитирует Свидлера «Матч ТВ».

В парах Хикара Накамура (США) – Даниил Дубов (Россия), Александр Грищук (Россия) — Уэсли Со (США) и Вэй И (Китай) — Ян Непомнящий (Россия) для выявления сильнейшего шахматистам предстоит тай-брейк.