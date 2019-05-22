Свидлер: после поражения на Гран-при ФИДЕ чувствую гамму негативных эмоций

Россиянин Пётр Свидлер прокомментировал поражение от польского гроссмейстера Радослава Войташека во второй четвертьфинальной партии на этапе Гран-при ФИДЕ в Москве.
«Чувствую гамму негативных эмоций. У меня нет оснований быть довольным собой. В первой игре с Войташеком в один момент позиция была перспективная, но затем партия перестала мне нравиться.
Что дальше? Немного отдохну, а потом у меня турнир в Израиле. Конечно, продолжу следить за остальными партиями Гран-при, но поддерживать буду заочно — поеду домой, где меня давно ждут", — цитирует Свидлера «Матч ТВ».
В парах Хикара Накамура (США) – Даниил Дубов (Россия), Александр Грищук (Россия) — Уэсли Со (США) и Вэй И (Китай) — Ян Непомнящий (Россия) для выявления сильнейшего шахматистам предстоит тай-брейк.
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