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Тренер «Лады»: хотели довести до овертайма, но с «Ростовом-Дон» тяжело сражаться

Тренер «Лады»: хотели довести до овертайма, но с «Ростовом-Дон» тяжело сражаться
Другие / Гандбол 0

Старший тренер «Лады» Александр Хомутов после поражения во втором матче финальной серии чемпионата России по гандболу с «Ростовом-Дон» со счётом 26:29 поздравил соперника с золотыми медалями Суперлиги сезона-2018/19.

«Хочу поздравить коллегу Амброса Мартина с чемпионством, ведь этот трофей – самый престижный в России. Мы старались дать бой, но с такой великолепной командой как «Ростов-Дон» тяжело сражаться. Хочу поздравить наших болельщиков со вторым местом. Мы сражались, хотели довести финальный матч до овертайма, но не удалось», – приводит слова Хомутова официальный сайт «Ростова-Дон».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Финал. Второй матч

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Лада» (Тольятти) — 29:26 (17:13).
Счёт в серии – 2-0.

Тренер «Ростова-Дон»: российская Суперлига — одна из самых серьёзных в Европе
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