Российские бадминтонисты не смогли пройти в 1/4-финала Кубка Судирмана

Россияне на Кубке Судирмана – чемпионате мира по бадминтону среди смешанных команд потерпели второе поражение в группе от сборной Тайланда и не смогли выйти в четвертьфинал. Победы в своих матчах одержали Владимир Мальков и пара Владимир Иванов / Иван Созонов.



Из группы «А», в которой выступала российская команда, в четвертьфинал вышли сборные Японии и Таиланда.



Бадминтон. Кубок Судирмана. Китай

Группа «А»

Таиланд – Россия – 3:2.

Киттинупонг Кедрен / Нипитфон Фуанфуапет – Владимир Иванов / Иван Созонов – 11:21, 21:19, 15:21.

Ратчанок Интанон – Евгения Косецкая – 21:7, 21:16.

Кантафон Ванчароен – Владимир Мальков – 13:21, 15:21.

Йонколфан Кититаракул / Равинда Праджонджай – Екатерина Болотова / Алина Давлетова – 21:19, 21:14. Дечапол Пуаваранукро / Сапсири Таеттараначай – Евгений Дрёмин / Евгения Димова – 21:10, 21:11.