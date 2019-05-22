Вяхирева: после победы «Ростова-Дон» хочется пивка и просто расслабиться

Гандболистка «Ростова-Дон» Анна Вяхирева поделилась впечатлениями от победы в финальной серии чемпионата России, где донской команде противостояла тольяттинская «Лада».
«Чего больше всего хочется прямо сейчас? Лечь. Не для интервью сказано, пивка бы. И просто расслабиться. Хочется ощутить чувство свободы. Когда утром поднимаешься, и не надо куда-то бежать, переступать через себя. Побыть немножко слабым человеком.
Я сейчас абсолютно опустошена физически и морально. И мне кажется, что в таком же состоянии была уже после «Финала четырёх» в Будапеште. Но нужно было себя перебороть, выходить за рамки, искать эмоции и силы, чтобы делать свою работу. Но тело уже отказывалось, говорило: всё, хватит.
После Будапешта помогла подняться команда. Я ведь не для себя это делаю. У нас есть клуб, который ставит определённые цели. Это наша общая ответственность. И когда её ощущаешь, то не можешь позволить себе слабину и сказать: нет, не могу", — цитирует Вяхиреву «Гандбол. Быстрый центр».
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