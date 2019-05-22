Известный комментатор «Матч ТВ» стал психологом сборной России по биатлону

Двукратный призёр Олимпийских игр по фристайлу, комментатор «Матч ТВ» Елизавета Кожевникова будет работать со сборной России по биатлону. Задачей бывшей спортсменки будет оказание психологической помощи биатлонистам. Ранее она сотрудничала с велогонщиками и кёрлингистами.

«Я другая, нежели была три года назад. Я совершенно уверена в том, что делаю, и это позволяет мне не задумываться об ожиданиях.

Я информировала тренеров о том, что мы можем делать. Что нам доступно и какими методами будем работать. Я увидела заинтересованность, но не почувствовала какого-то обесценивания и неприятия. Это прогресс по сравнению с предыдущими проектами.

Мне кажется, я из тех профессионалов, для которых «портфолио» никогда не играло важной роли. Я, скорее, миссионер, что, конечно, плохо для меня. Но мне кажется, это хорошо для моих клиентов. Я делаю это ради того, чтобы им помочь, потому что я была на их месте. И потому что мне никто не помог. Это моя главная мотивация", — цитирует Кожевникову «Р-Спорт».

Кожевникова — серебряный призёр Олимпийских игр 1992 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 1994 года в могуле, многократная победительница и призёр этапов Кубка мира. Она является единственной россиянкой, завоевавшей олимпийские медали во фристайле.