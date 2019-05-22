Российский экипаж «Броненосец» победил в первой гонке 52 Super Series

Победой открыла сезон 52 Super Series команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга «Броненосец». В стартовой гонке первого этапа серии, который открылся 21 мая на акватории острова Менорка (Испания), российская команда опередила ряд титулованных соперников. Седьмой финиш во второй гонке дня принес общее третье место в турнирной таблице Menorca 52 Super Series Sailing Week.
«Очень рад, что мой дебют в качестве рулевого оказался удачным. Для нас это важная победа, так как мы еще только срабатываемся с командой», – заявил Шим Фантела, рулевой и стратег команды.
В общем зачете Menorca 52 Super Series Sailing Week после первого дня лидируют многократные победители и призеры серии, ветераны класса итальянская Azzurrа. Второе место пока занимают также ветераны, серебряные призеры прошлого сезона, немцы Platoon. «Броненосец» идет третьим.
- 22 мая 2019
-
09:45
-
09:36
-
09:07
-
00:30
-
00:22
-
00:20
-
00:13
- 21 мая 2019
-
23:56
-
22:26
-
22:05
-
22:03
-
20:50
-
20:37
-
20:30
-
20:10
-
19:48
-
19:35
-
19:10
-
18:44
-
18:17
-
17:36
-
17:17
-
16:31
-
16:01
-
15:53
-
15:24
-
14:38
-
14:14
-
13:22
-
12:50
-
12:00
-
11:20
-
10:41
-
09:50
-
09:43