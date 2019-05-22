Российский экипаж «Броненосец» победил в первой гонке 52 Super Series

Победой открыла сезон 52 Super Series команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга «Броненосец». В стартовой гонке первого этапа серии, который открылся 21 мая на акватории острова Менорка (Испания), российская команда опередила ряд титулованных соперников. Седьмой финиш во второй гонке дня принес общее третье место в турнирной таблице Menorca 52 Super Series Sailing Week.



«Очень рад, что мой дебют в качестве рулевого оказался удачным. Для нас это важная победа, так как мы еще только срабатываемся с командой», – заявил Шим Фантела, рулевой и стратег команды.

В общем зачете Menorca 52 Super Series Sailing Week после первого дня лидируют многократные победители и призеры серии, ветераны класса итальянская Azzurrа. Второе место пока занимают также ветераны, серебряные призеры прошлого сезона, немцы Platoon. «Броненосец» идет третьим.