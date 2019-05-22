Стала известна причина пропуска сбора Александром Логиновым
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал отсутствие на первом сборе в Белокурихе лидеров сборной.
«Кто вам сказал, что отсутствует половина состава? Причины отсутствия Логинов вы и сами знаете — у него недавно состоялась свадьба, мы позволили ему спокойно начать подготовку к сезону. Со сбора в Чайковском он уже будет работать с командой.
Малышко лечил горло, этот процесс завершился только в воскресенье. Он уже приступил к работе — недавно пробежал полумарафон. Гараничев отпросился сам, мы возмущаться не стали. Он не лежит на диване, не отдыхает, а работает», — приводит слова Драчёва ТАСС.
Женой Александра Логинова стала украинская биатлонистка Мария Кручова.
Биатлонисты пробудут в Белокурихе до конца мая.
Александр Логинов женился на украинской биатлонистке Марии Кручовой
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