Драчёв: такие, как Логинов, должны иметь гарантированное место в составе

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о ходе разработки критериев отбора в сборную.
«Мы проанализировали с тренерским составом все критерии, дальше соберём информацию с мест, из регионов. И на тренерском совете в сентябре примем окончательное решение, как нам выбрать лучших и как сделать, чтобы лидеры, такие как Логинов, имели гарантированный шанс выступления на первых этапах.
Есть, например, такой вариант. Берём первых двух с Кубка Европы, первых двух с Кубка России, они гарантированно получают места в сборной России на 4-й и 5-й этапы Кубка мира, но с условием, что на «Ижевской винтовке» будут в первой тройке. Мы сейчас рассматриваем варианты, чтобы не просто за выступление на каком-то одном старте взять человека в сборную. Он подготовится к этому старту, а потом не показывает результатов. Надо, чтобы по всем этапам спортсмен шёл в лидерах», — цитирует Драчёва «РИА Новости».
В минувшем сезоне отбор на первые этапы Кубка мира был проведён по итогам контрольных гонок на тренировочном сборе.
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