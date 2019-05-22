Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Драчёв: такие, как Логинов, должны иметь гарантированное место в составе

Драчёв: такие, как Логинов, должны иметь гарантированное место в составе
Другие / Биатлон 0

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о ходе разработки критериев отбора в сборную.

«Мы проанализировали с тренерским составом все критерии, дальше соберём информацию с мест, из регионов. И на тренерском совете в сентябре примем окончательное решение, как нам выбрать лучших и как сделать, чтобы лидеры, такие как Логинов, имели гарантированный шанс выступления на первых этапах.

Есть, например, такой вариант. Берём первых двух с Кубка Европы, первых двух с Кубка России, они гарантированно получают места в сборной России на 4-й и 5-й этапы Кубка мира, но с условием, что на «Ижевской винтовке» будут в первой тройке. Мы сейчас рассматриваем варианты, чтобы не просто за выступление на каком-то одном старте взять человека в сборную. Он подготовится к этому старту, а потом не показывает результатов. Надо, чтобы по всем этапам спортсмен шёл в лидерах», — цитирует Драчёва «РИА Новости».

В минувшем сезоне отбор на первые этапы Кубка мира был проведён по итогам контрольных гонок на тренировочном сборе.

Стала известна причина пропуска сбора Александром Логиновым
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент