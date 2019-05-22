Базин — о сравнении с номером Липницкой: красного пальто не будет

Российские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин прокомментировали решение выбрать для нового произвольного танца музыку из фильма «Список Шиндлера». В 2014 году россиянка Юлия Липницкая стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях, продемонстрировав произвольную программу под музыку из этого фильма.
«У нас будет не классическое исполнение „Списка Шиндлера“, которое все катают, а несколько иное. Мы смотрели фильм, и нам понравилась музыка. На программы под эту музыку внимания специально не обращали», — цитирует Евокимову «РИА Новости».
«Знаем только, что под эту композицию каталась Липницкая — у неё классическое исполнение, и Никита Кацалапов с Леной Ильиных, когда ещё молодыми были. У нас, так скажем, не та тема „Списка Шиндлера“, под которую каталась Липницкая. Не по фильму ставится программа. Красного пальто на Софье не будет. Вообще, у меня „Список Шиндлера“ всегда сидел в голове, теперь реализуем идею», — сказал Базин.
В сезоне-2018/19 Евдокимова и Базин стали бронзовыми призёрами чемпионата России, а также завоевали серебро на Универсиаде в Красноярске.
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