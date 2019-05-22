Драчёв назвал самый проблемный вопрос в российском биатлоне

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает недостаточный уровень обслуживания спортсменов одной из главных причин не самых хороших результатов российской сборной.



«Самый проблемный вопрос – это сервис сборных команд, который мы не смогли довести до нужного уровня. Не сервис в смысле смазки и подготовки лыж, а весь сервис, который существует вокруг команды. Это и автобусы, и специальные шлиф-машины, которые должны ездить с командой, и многое другое. От этого результат зависит не меньше, чем от тренеров.



Мы выявили те нюансы, которые мешают показать результат даже в большей степени, чем недостатки в тренировочной подготовке. Как готовили — знаем. Где добавить — тоже знаем. А вот нюансы в сервисе потянули результат вниз. Мы же оцениваем работу по результату команды. Но результат выступления команды на чемпионате мира – это только одно направление работы», – цитирует Драчёва «Р-Спорт».

Драчёв рассказал, когда СБР может быть восстановлен в правах