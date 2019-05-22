Боброва: после родов впервые сходила в душ через пять дней

Российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала о своём состоянии в первый месяц после родов.



«Оставаться прекрасной женщиной даже в первый месяц после рождения ребёнка… Хотя что может быть женственнее? Раньше я всегда удивлялась, когда видела девушек с грудным ребенком на руках – и с неопрятными волосами, прогрызенными когтями, бледных, без косметики… Неужто нельзя выделить 5 минут и привести себя в порядок?



Но, с одной стороны, теперь я прекрасно понимаю тех женщин! Я сама после родов первый раз смогла сходить в душ только через 5 дней! А когда ещё через месяц с разрешения врачей пошла в баню, видимо, из меня полились такие звуки блаженства, что за стенкой у меня спросили: «Катя, у тебя там всё в порядке?»



Но я всё равно стараюсь выделять время для себя, благо у меня есть опора и помощь в виде моего любимого мужа. И, кстати, мужчины! Пожалуйста, не забывайте говорить комплименты своим новоиспечённым женам-мамочкам!



Когда я сходила на маникюр/в парикмахерскую/на ОФП, каждый раз оставляя ребенка с Андреем, он сказал: «Зачем тебе всё это нужно? Я вообще считаю, что такой красивой ты ещё никогда не была! Даже со складочками на животе, несколькими приобретенными килограммами и измученной улыбкой, когда ты с любовью смотришь на орущего в 4 часа утра сына!» – написала Боброва у себя в «инстаграме».

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