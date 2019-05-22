Швея сборной Японии по фигурному катанию сделает костюм для Медведевой

Известная швея Сатоми Имо выступит в качестве автора костюма российской фигуристки Евгении Медведевой. В этом костюме спортсменка выступит в новой произвольной программе, поставленной на тему фильма «Мемуары гейши».



«В Японии встречаемся для работы над костюмом. Договорились уже давно», – написала Медведева в своём «инстаграме».



Сатоми Имо является швеёй сборной Японии по фигурному катанию. Она – автор костюмов Рики Кихиры, Юдзуру Ханю, Шомы Уно и Сатоко Мияхары.



Ранее стало известно, что постановщиком короткой программы Евгении Медведевой стал Илья Авербух.

Медведева – двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, серебряный призёр чемпионата Европы и двукратная чемпионка России по фигурному катанию.