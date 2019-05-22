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Швея сборной Японии по фигурному катанию сделает костюм для Медведевой

Швея сборной Японии по фигурному катанию сделает костюм для Медведевой
Другие / Фигурное катание 0

Известная швея Сатоми Имо выступит в качестве автора костюма российской фигуристки Евгении Медведевой. В этом костюме спортсменка выступит в новой произвольной программе, поставленной на тему фильма «Мемуары гейши».

«В Японии встречаемся для работы над костюмом. Договорились уже давно», – написала Медведева в своём «инстаграме».

Сатоми Имо является швеёй сборной Японии по фигурному катанию. Она – автор костюмов Рики Кихиры, Юдзуру Ханю, Шомы Уно и Сатоко Мияхары.

Ранее стало известно, что постановщиком короткой программы Евгении Медведевой стал Илья Авербух.

Медведева – двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, серебряный призёр чемпионата Европы и двукратная чемпионка России по фигурному катанию.

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