Швея сборной Японии по фигурному катанию сделает костюм для Медведевой
Известная швея Сатоми Имо выступит в качестве автора костюма российской фигуристки Евгении Медведевой. В этом костюме спортсменка выступит в новой произвольной программе, поставленной на тему фильма «Мемуары гейши».
«В Японии встречаемся для работы над костюмом. Договорились уже давно», – написала Медведева в своём «инстаграме».
Сатоми Имо является швеёй сборной Японии по фигурному катанию. Она – автор костюмов Рики Кихиры, Юдзуру Ханю, Шомы Уно и Сатоко Мияхары.
Ранее стало известно, что постановщиком короткой программы Евгении Медведевой стал Илья Авербух.
Медведева – двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, серебряный призёр чемпионата Европы и двукратная чемпионка России по фигурному катанию.
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