Губерниев — Киркорову: я тебя тоже люблю
Известный комментатор Дмитрий Губерниев стал гостем программы Comedy Club и, выйдя на сцену, рассказал об отношениях со знаменитым певцом Филиппом Киркоровым.
«Цискаридзе мне в гримёрной сказал: „Почему ты гримируешься, ты же такой красивый“. Возразить нечего. Но самое интересное как-то с Киркоровым. Он говорит: „Ну какой же ты...“ Я ему: „Я тебя тоже люблю“. Он отвечает: „Любишь — женись“. И я с этим живу уже многие годы.
Киркоров мне всё время говорит: „Какого ты называешь меня тренером?“ Я говорю: «Из моих уст, ты как Черчесов, только без усов», — сказал Губерниев.
Дмитрий Губерниев работал комментатором на прошедшем на минувшей неделе в Тель-Авиве (Израиль) песенном конкурсе «Евровидение».
Губерниев: главный тренер моей мечты — Киркоров
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