Сборная Германии по биатлону огласила состав для подготовки к новому сезону

Немецкая лыжная ассоциация опубликовала список биатлонистов, которые будут готовиться к сезону-2019/20 в составе национальной команды. Представители мужской и женской сборных разделены на основной и резервный составы, сообщают «Новости биатлона Германии».



Неожиданностей ожидаемо не произошло. Вместо объявившей о завершении карьеры Лауры Дальмайер к главной команде начнут подпускать молодых спортсменок. В основной состав у женщин вошли Денизе Херрман, Франциска Пройс, Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Каролин Хорхлер, Франциска Хильдебранд, Янина Хеттих и Анна Вайдель. Объявившая о завершении карьеры после следующего сезона Надин Хорхлер отсутствует даже в списке резервисток.



Состав мужской сборной Германии выглядит следующим образом: Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Эрик Лессер, Роман Рес, Симон Шемпп, Лукас Фрачер, Филипп Хорн, Йоханнес Кюн и Филипп Наврат.



В минувшем сезоне немецкие биатлонистки заняли третье место в Кубке наций, уступив только норвежкам. Мужская сборная выступила чуть хуже и замкнула тройку лучших. Выше них расположились команды Франции и Норвегии.