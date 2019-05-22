Грищук и Непомнящий вышли в полуфинал этапа Гран-при ФИДЕ в Москве

В Центральном доме шахматиста в Москве завершился тай-брейк четвертьфинальной стадии первого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В турнире с призовым фондом € 130 тыс. принимают участие 16 гроссмейстеров экстра-класса.

В полуфинал вышли два российских гроссмейстера — Ян Непомнящий и Александр Грищук. Непомнящий на тай-брейке нанёс поражение китайцу Вэй И со счётом 1,5-0,5. Грищук обыграл американца Уэсли Со – 1,5-0,5. В обоих случаях первая партия тай-брейка завершилась вничью, а вторая – победой российского шахматиста.

Американец Хикара Накамура на тай-брейке одолел россиянина Даниила Дубова – 1,5-0,5. Здесь результативной стала первая партия тай-брейка.

Ранее первым полуфиналистом по итогам двух партий в классические шахматы стал поляк Радослав Войташек, обыгравший россиянина Петра Свидлера.

В полуфиналах Накамура сыграет с Грищуком, а Непомнящий встретится с Войташеком.