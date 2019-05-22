Шубенков: на два старта через 2-3 дня в мае пока ещё не готов

Российский барьерист Сергей Шубенков прокомментировал неудачное выступление на этапе серии IAAF World Challenge в Нанкине (Китай).
«А в Нанкине я был только четвёртым, 13,37. Вот же как, оказывается, что если два старта через два-три дня — нормальная история для августа-сентября, то в мае я к такому пока ещё не готов. И не только я, кстати. Лучше, чем в Шанхае, пробежал только Ортега, да и всего лишь на сотую. Результаты ниже», — написал Шубенков на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно на странице Сергея Шубенкова в «Инстаграме».
На этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае 18 мая Шубенков пробежал 110 м с барьерами за 13,28 секунды, а 21 мая в Нанкине – за 13,37. Победивший в Нанкине испанец Ортега в Шанхае показал одно время с россиянином. А выигравший в Шанхае Омар Маклеод из Ямайки (13,12) в Нанкине преодолел дистанцию за 13,28.
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