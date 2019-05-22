Татьяна Навка сверкнула бриллиантами на красной дорожке Канского кинофестиваля

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка посетила 72-й Канский кинофестиваль, проходящий в одноимённом прибрежном городе Франции. Спортсменка прилетела на Лазурный берег по приглашению одного ювелирного бренда и посетила две организованные им вечеринки в рамках фестиваля.



Спортсменка предстала на красной дорожке в белом костюме, дополнив его бриллиантовыми украшениями от спонсора. В своём «инстаграме» россиянка поделилась фотографией с вечера, рассказав об итогах церемонии вручения премии молодым актёрам.

До 1998 года Татьяна Навка выступала за сборную Беларуси и становилась чемпионкой страны в паре с Николаем Морозовым. После перехода в российскую команду спортсменка вместе с Романом Костомаровым дважды выигрывала чемпионат мира, по три раза становилась обладательницей первенства Европы и чемпионата России. После победы на Олимпиаде-2006 в итальянском Турине Навка завершила профессиональную карьеру.