Фигуристка Степанова: я не выхожу замуж
Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, ответила на вопросы болельщиков о предстоящем замужестве.
Степанова спровоцировала интерес подписчиков к теме брака, выложив в «сторис» в «Инстаграме» прекрасное кольцо в оригинальной упаковке. «Совсем неожиданно может что-то очень сильно впечатлить. Невероятная подача такой красоты. Просто так! Просто прекрасно!» — подписала видео фигуристка.
Спустя пару часов Александре пришлось написать другой пост: «Я не выхожу замуж. Я выкладываю просто то, что мне нравится. И у меня нет никаких отношений с Игорем! И так же нет никаких отношений с Даней! Кроме дружеских. Всем искренне желаю добра и счастья», — написала Степанова.
Фото: «Инстаграм» Александры Степановой
- 22 мая 2019
-
20:30
-
20:19
-
19:06
-
18:37
-
18:35
-
18:09
-
17:59
-
17:53
-
17:38
-
17:33
-
17:33
-
16:24
-
16:04
-
15:13
-
15:09
-
14:47
-
14:04
-
13:14
-
12:55
-
12:31
-
12:13
-
11:30
-
11:11
-
11:11
-
10:10
-
09:45
-
09:36
-
09:07
-
00:30
-
00:22
-
00:20
-
00:13
- 21 мая 2019
-
23:56
-
22:26
-
22:05
Партнерский контент