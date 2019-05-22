Фигуристка Степанова: я не выхожу замуж

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, ответила на вопросы болельщиков о предстоящем замужестве.

Степанова спровоцировала интерес подписчиков к теме брака, выложив в «сторис» в «Инстаграме» прекрасное кольцо в оригинальной упаковке. «Совсем неожиданно может что-то очень сильно впечатлить. Невероятная подача такой красоты. Просто так! Просто прекрасно!» — подписала видео фигуристка.

Спустя пару часов Александре пришлось написать другой пост: «Я не выхожу замуж. Я выкладываю просто то, что мне нравится. И у меня нет никаких отношений с Игорем! И так же нет никаких отношений с Даней! Кроме дружеских. Всем искренне желаю добра и счастья», — написала Степанова.