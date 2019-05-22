Фигуристка Бойкова совершила прыжок с парашютом

17-летняя российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, рассказала, как во время отпуска прыгнула с парашютом, преодолев свой страх высоты.

«Я прыгнула с парашютом…

Правда, только со скалы (высота 1700 метров). Но зато это мой самый отважный поступок за последнее время (особенно, если учитывать то, что я боюсь высоты)», — написала Бойкова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Александры Бойковой.

Бойкова и Козловский являются бронзовыми призёрами чемпионата Европы — 2019, бронзовыми призёрами чемпионата России – 2019.

По состоянию на 30 марта 2019 года пара Бойкова/Козловский занимает 9-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).

