Фигуристка Бойкова совершила прыжок с парашютом
17-летняя российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, рассказала, как во время отпуска прыгнула с парашютом, преодолев свой страх высоты.
«Я прыгнула с парашютом…
Правда, только со скалы (высота 1700 метров). Но зато это мой самый отважный поступок за последнее время (особенно, если учитывать то, что я боюсь высоты)», — написала Бойкова на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Александры Бойковой.
Бойкова и Козловский являются бронзовыми призёрами чемпионата Европы — 2019, бронзовыми призёрами чемпионата России – 2019.
По состоянию на 30 марта 2019 года пара Бойкова/Козловский занимает 9-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).
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