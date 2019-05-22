Кузьмина: пока остаюсь при спорте, дальше сориентируемся

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина, выступавшая за сборную Словакии, рассказала, чем займётся в новом сезоне — первом после окончания карьеры.
«Тренерская деятельность — не то, что я рассматриваю в первую очередь. У меня есть семья, дети, я много лет практически отодвигала их на задний план, потому что спорт занимает очень много времени. Сложно делать хорошо и то и то — быть хорошим родителем и спортсменом. Сейчас время для семьи.
Рада, что словацкий олимпийский комитет предложил мне неким образом участвовать в проектах, которые направлены на развитие молодёжного спорта в школах. Хотим будущим летом попытаться как можно больше словацких семей приобщить к спорту так, чтобы не сидели дома и как минимум активно проводили выходные. Нагрузка будет большой. Думаю, я в течение пары лет ещё не остановлюсь. Много идей, много направлений, нужно определиться, какое более важное. Пока остаюсь при спорте, дальше сориентируемся», — передаёт слова Кузьминой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 22 мая 2019
-
23:37
-
23:30
-
23:16
-
23:05
-
23:00
-
22:56
-
22:35
-
21:45
-
21:17
-
21:07
-
20:58
-
20:30
-
20:19
-
19:06
-
18:37
-
18:35
-
18:09
-
17:59
-
17:53
-
17:38
-
17:33
-
17:33
-
16:24
-
16:04
-
15:13
-
15:09
-
14:47
-
14:04
-
13:14
-
12:55
-
12:31
-
12:13
-
11:30
-
11:11
-
11:11