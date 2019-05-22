Кузьмина: пока остаюсь при спорте, дальше сориентируемся

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина, выступавшая за сборную Словакии, рассказала, чем займётся в новом сезоне — первом после окончания карьеры.

«Тренерская деятельность — не то, что я рассматриваю в первую очередь. У меня есть семья, дети, я много лет практически отодвигала их на задний план, потому что спорт занимает очень много времени. Сложно делать хорошо и то и то — быть хорошим родителем и спортсменом. Сейчас время для семьи.

Рада, что словацкий олимпийский комитет предложил мне неким образом участвовать в проектах, которые направлены на развитие молодёжного спорта в школах. Хотим будущим летом попытаться как можно больше словацких семей приобщить к спорту так, чтобы не сидели дома и как минимум активно проводили выходные. Нагрузка будет большой. Думаю, я в течение пары лет ещё не остановлюсь. Много идей, много направлений, нужно определиться, какое более важное. Пока остаюсь при спорте, дальше сориентируемся», — передаёт слова Кузьминой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.