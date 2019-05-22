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Кузьмина оценила выступление российских биатлонистов в сезоне-2018/19

Кузьмина оценила выступление российских биатлонистов в сезоне-2018/19
Другие / Биатлон 0

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина, выступавшая за сборную Словакии, высказала мнение о выступление российских биатлонистов в сезоне-2018/19.

«Что касается выступления российских биатлонисток в этом сезоне, то, как обычно, очень порадовала Катя Юрлова. Очень рады за мальчишек, виден потенциал, но видно, что предстоит ещё много совместной работы тренеров и спортсменов. После этого, думаю, результат получится ещё лучше. Там большие ресурсы, нужно научиться с ними работать», — передаёт слова Кузьминой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Анастасия Шипулина была лидером юниорской сборной России. Последний сезон за национальную команду провела в 2007 году, после чего вышла замуж за израильского лыжника с российскими корнями Даниэля Кузьмина. Переехала с мужем в Словакию и с декабря 2008 года представляла эту страну.

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