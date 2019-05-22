Итоги выступления фигуристов России в сезоне-2018/19 названы удовлетворительными

В Москве прошло заседание исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), на котором были подведены итоги спортивного года, сообщает пресс-служба ФФККР. Члены исполкома признали итоги выступления российских фигуристов в сезоне-2018/19 удовлетворительными.

На чемпионате Европы в Минске россияне завоевали 6 медалей (1 золотую, 4 серебряные, 1 бронзовую), на чемпионате мира в Сайтаме — 5 медалей (1 золотую, 2 серебряные, 2 бронзовые). Это лучший результат, показанный российскими фигуристами на чемпионатах мира за последние 16 лет.

На чемпионате мира среди юниоров в Загребе на счету россиян 8 медалей (2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые).

Команда «Парадиз» из Санкт-Петербурга одержала победу на чемпионате мира по синхронному катанию в Финляндии, став трёхкратным чемпионом мира. На юниорском первенстве мира в Швейцарии команда «Юность» из Екатеринбурга завоевала свой третий чемпионский титул, а московская «Кристалл Айс Джуниор» стала серебряным призёром.