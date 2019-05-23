С сезона-2019/20 фигуристов станут меньше штрафовать за недокрученные прыжки

Международный союз конькобежцев (ISU) с сезона-2019/20 повысил базовую стоимость недокрученных прыжков, сообщает официальный сайт ISU. В процентном отношении повышение составит 6,6-6,7%. Например, в сезоне-2018/19 за недокрученный тройной аксель можно было получить 6 баллов, а в новом сезоне – 6,40. Недокрученный четверной аксель стал стоить сразу на 0,62 дороже – 10,00 баллов вместо 9,38.

Штраф в GOE за недокрученные прыжки уменьшился с «от -2 до -3» до «от -1 до -2».

Аналогичные изменения коснутся и прыжков, исполненных с неправильного ребра конька.

При этом базовая стоимость чисто исполненных прыжков будет на 20% выше, чем у недокрученных. Базовая стоимость чистого тройного акселя – 8,00 баллов, четверного акселя – 12,50.