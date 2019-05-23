Призёр Рио-2016 отказалась принимать препараты для снижения уровня тестостерона

Обладательница бронзовой медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в беге на 800 метров Маргарет Вамбуи из Кении отказалась принимать гормональные препараты, снижающие уровень тестостерона.



«Со стороны IAAF неправильно требовать нас приёма лекарства, чтобы изменить нашу естественную функцию тела. Это решение несправедливо. Я выросла, зная, что хочу заняться лёгкой атлетикой и многого добиться благодаря этому. Зачем было ждать, пока я стану бегуньей на 800 метров, и после этого говорить, что мне нужно принимать лекарства для участия в соревнованиях?



Постановление сильно повлияло на меня, потому что не знаешь, к чему готовиться. В этом сезоне я собиралась сосредоточиться на чемпионате мира и этапах «Бриллиантовой лиги», но все мои усилия пропали даром», — приводит слова спортсменки AP News.



С 8 мая вступили в силу новые правила IAAF, согласно которым спортсменки с повышенным уровнем тестостерона обязаны искусственно занижать его приёмом гормональных препаратов, иначе до участия в соревнованиях они не допускаются.

