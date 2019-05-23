Чепик: говорить о завершении карьеры Колесникова не имеет смысла
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик внёс ясность в ситуацию, касающуюся состояния здоровья двукратного чемпиона мира, трёхкратного чемпиона Европы и шестикратного победителя юношеских Олимпийских игр 2018 года, 18-летнего пловца Климента Колесникова.
Ранее в СМИ появилась информация, что перспективный спортсмен вынужден будет завершить карьеру из-за тромбоза вен.
«Климент Колесников действительно перенёс несложную операцию, восстановление после которой будет быстрым и займёт от полутора до двух недель. Естественно, говорить о завершении карьеры спортсмена не имеет смысла. Что касается его участия в чемпионате мира, то ответ можно будет дать после завершения реабилитации», — приводит слова Чепика «Российская газета».
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