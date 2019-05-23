Четыре российские команды выступят на Arctic Curling Cup

С 23 по 26 мая в Дудинке (Красноярский край) пройдёт традиционный международный турнир по кёрлингу — Arctic Curling Cup. Участие в соревнованиях примут сильнейшие женские команды, включая призёров Олимпийских игр и чемпионок мира.

В Дудинке сыграют 10 команд из России, Швейцарии, Финляндии, Швеции, Шотландии, Южной Кореи и Канады. Россию представят 4 коллектива: оба состава женской сборной России (скипы — Алина Ковалёва и Анна Сидорова), юниорская команда Влады Румянцевой и сборная Красноярского края, в которую, в частности, вошли чемпионки Европы Екатерина Галкина и Ольга Жаркова.

Команды поделены на две группы. По два лучших коллектива из каждой группы выйдут в полуфинал, сообщает официальный сайт соревнований.