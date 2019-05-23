Драчёв — о Глазыриной: если регионы готовы за неё биться, можем встретиться

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил ситуацию с биатлонисткой Екатериной Глазыриной, которая отбыла дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка сообщила, что для допуска на международные соревнования ей нужно вернуть призовые IBU.

«Здесь надо разделять. Есть деньги СБР, которые мы имеем и можем развивать с их помощью биатлон в стране. Мы и так в этом году 92 винтовки отдали в регионы, 470 установок купили поставили, построили 14 стрельбищ. Если федерация Красноярского края или Свердловской области готова за неё биться, мы готовы пойти на переговоры и встречи, чтобы дать возможность ей выступать в сборной, ещё где-то – но с учётом того, чтобы выполнить обязательства. Ведь не мы должны выполнять их за кого-то!



Должен ли регион предоставить гарантии? Про гарантии мы не говорим, мы не требуем от Глазыриной взять 62 тысячи евро и положить нам на стол. Но нам надо хотя бы обсуждать, а не уходить в себя. Они на разговор не выходят, а мы должны за них решать?» — цитирует Драчёва «Спорт-экспресс».

На прошедшем в Тюмени чемпионате России Глазырина выиграла спринтерскую гонку.