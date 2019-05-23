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Медведева: хочу заниматься йогой

Медведева: хочу заниматься йогой
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о новом увлечении.

«Хочу начать заниматься йогой», — написала Медведева.

Пост доступен в «инстаграме» Евгении Медведевой.

19-летняя Евгения Медведева также является бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), серебряным призёром чемпионата Европы (2018), двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016), серебряным призёром командного чемпионата мира (2017).

Её тренером является канадец Брайан Орсер. Ранее Евгения Медведева работала с Этери Тутберидзе, но покинула её группу после олимпийского сезона-2017/18.

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