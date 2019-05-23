Медведева: хочу заниматься йогой
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о новом увлечении.
«Хочу начать заниматься йогой», — написала Медведева.
Пост доступен в «инстаграме» Евгении Медведевой.
19-летняя Евгения Медведева также является бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), серебряным призёром чемпионата Европы (2018), двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016), серебряным призёром командного чемпионата мира (2017).
Её тренером является канадец Брайан Орсер. Ранее Евгения Медведева работала с Этери Тутберидзе, но покинула её группу после олимпийского сезона-2017/18.
Евгения Медведева не полетела в Японию эконом-классом
- 23 мая 2019
-
09:41
-
09:31
-
09:11
-
00:59
-
00:21
-
00:18
- 22 мая 2019
-
23:51
-
23:37
-
23:30
-
23:16
-
23:05
-
23:00
-
22:56
-
22:35
-
21:45
-
21:17
-
21:07
-
20:58
-
20:30
-
20:19
-
19:06
-
18:37
-
18:35
-
18:09
-
17:59
-
17:53
-
17:38
-
17:33
-
17:33
-
16:24
-
16:04
-
15:13
-
15:09
-
14:47
-
14:04
Партнерский контент