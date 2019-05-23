Российские биатлонистки могут принять участие в Неделе моды

Биатлонистки сборной России могут принять участие в Российской неделе моды, которая пройдёт с 16 по 20 октября 2019 года, сообщает ТАСС. Участницы показа будут определены после подписания соглашения с Союзом биатлонистов России. Стороны согласовывают условия выступления спортсменок в модном показе.



Российская неделя моды проходит два раза в год — в апреле и октябре.

В состав основной команды для подготовки к сезону вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Наталья Гербулова.



В резервную команду были включены Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Гореева, Кристина Егорова.