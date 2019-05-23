Фийон-Майе: бесит, когда после отличной гонки спрашивают про чужой допинг

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе рассказал, что его раздражает в работе журналистов.
«Я снимаю видео в интернете, пытаясь о себе что-то рассказать. Знаете, журналисты не преследуют меня по пятам, а так я не только информирую всех о себе, а ещё и примеряю на себя роль Стивена Спилберга. Впрочем, спортивные результаты для меня прежде всего, за счёт них я не гонюсь за количеством поклонников.
Что касается работы журналистов в принципе, то у меня нет к ним особых претензий. Раздражает лишь, когда они слишком часто спрашивают о допинге. Что я могу им сказать нового, если о допинге я как раз таки из прессы и узнаю?
Самое ужасное интервью? Не было таких. Бесит, когда ты провёл отличную гонку, а к тебе подходят и задают больше вопросов о другом спортсмене, нежели о вашем результате», – цитирует Фийона-Майе Nordic Magazine.
В прошлом сезоне французский биатлонист занял третье место в общем зачёте Кубка мира.
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