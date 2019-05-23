Назван состав сборной России по гандболу для подготовки к матчам квалификации ЧЕ

4 июня мужская сборная России по гандболу начнёт подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с командами Италии и Словакии. На сбор в Скопье были приглашены 18 гандболистов, сообщает официальный сайт ФГР.
Состав сборной России
Вратари: Виктор Киреев («Мотор», Украина), Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), Денис Заболотин (СКИФ).
Левые крайние: Тимур Дибиров («Вардар», Македония), Игорь Сорока («Мотор», Украина).
Левые полусредние: Сергей Марк Косоротов, Дмитрий Санталов (оба – «Чеховские медведи»), Сергей Горбок («Вардар», Македония), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Беларусь).
Разыгрывающие: Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия), Павел Атьман («Ганновер-Бургдорф», Германия).
Линейные: Глеб Калараш («Вардар», Македония), Сергей Горпишин («Эрланген», Германия), Максим Михалин (СКИФ).
Правые полусредние: Дмитрий Киселёв («Вардар», Македония), Александр Котов («Чеховские медведи»).
Правые крайние: Даниил Шишкарёв («Вардар», Македония), Дмитрий Ковалёв («Спартак»).
С итальянцами россияне сыграют в Бусто-Арсицио 13 июня, со словаками — 16 июня в Санкт-Петербурге.
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