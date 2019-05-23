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Драчёв: блат в российском биатлоне ушёл в прошлое

Драчёв: блат в российском биатлоне ушёл в прошлое
Другие / Биатлон 0

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв в блиц-опросе рассказал, реально ли найти работу в СБР бывшим российским биатлонисткам Светлане Слепцовой и Ольге Зайцевой.

«Теоретически возможно. Просто нужно найти правильное применение нашим звёздам, чтобы они эффективно работали», — приводит слова Драчёва «Спорт-экспресс».

На предложение продолжить фразу «Блат в российском биатлоне…» глава СБР сказал: «Ушёл в прошлое».

Драчёв также рассказал о своих мечтах: «Направлений много. Мне нужно построить в деревне баню, чтобы потом прыгать прямо в озеро. Очень хочу хорошо воспитать детей, чтобы они были спортсменами. У меня большая мечта, чтобы команда завоевала в Пекине-2022 олимпийское золото».

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